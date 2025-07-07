Политолог Олег Лесной в эфире 24 Канала отметил, что это – ИПСО за государственные деньги Венгрии. Надо выяснить, из каких фондов деньги на антиукраинскую агитацию выделялись.

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У Орбана могут быть последователи

Такие действия Виктора Орбана вызывают много вопросов, потому что его действия – не о демократии.

То есть здесь есть много вопросов, которые никто не задает Орбану. Но демократия здесь "атакована". Хорошо, с такими темпами ситуация может зайти еще дальше. Отсутствие реакции на такие действия, особенно внутри ЕС, порождает наглость и безнаказанность. Орбан – это очень плохой прецедент,

– сказал Олег Лесной.

Он отметил, что уверен: внутри ЕС есть политики, которые могут пойти за Орбаном. Их может становиться больше, если они увидят, что такой вид деятельности является прогрессивным и выгодным для конкретного политика, а не для страны.

Действия лидера Венгрии направлены на избирателей

Политолог добавил, что заявления Виктора Орбана уже направлены на предвыборную кампанию в Венгрии. Он взял за основу "путинскую идею" о том, что враг находится за пределами государства. По такой логике, внутри страны враг – тот, кто поддерживает внешнего противника.

Важно! В Венгрии прошел так называемый "референдум" по вступлению Украины в ЕС. Виктор Орбан объявил, что 95 процентов его участников выступили против членства Украины в ЕС. Более того, он убеждает, что такое же мнение разделяет большинство населения других стран ЕС.

Он добавил, что политики в Европейском Союзе – далеко не все с такими антиукраинскими взглядами, как Орбан. Впрочем, есть те, кто не выражает свою позицию и "молча не поддерживает Украину".

С другой стороны, мы еще только начинаем процесс. На самом деле каждая страна проходила – и очень непросто – этот путь. Каждая следующая, которая идет в ЕС, сталкивается с теми требованиями, которые были к тем, кто вступил раньше. И поэтому тот, кто последний будет заходить в сообщество, будет иметь самый сложный путь. Надеюсь, что это не мы,

– сказал Лесной.

Он также добавил, что Орбан "обслуживает" политические интересы Владимира Путина. Ко всем заявлениям политика следует относиться максимально прагматично. Он играет гибко и сейчас он заходит за пределы дозволенного.

Политолог также добавил, что в Европейском Союзе существует иллюзия: стоит сначала пройти технические вопросы с Украиной, а потом, если в следующем году Орбан не выиграет выборы, уже можно будет голосовать.