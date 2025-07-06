В МИД Украины уже назвали "референдум" в Венгрии примитивной манипуляцией, направленной на нагнетание ненависти к Украине, передает 24 Канал.

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Новое нападение Орбана на Украину

Впрочем, Виктор Орбан до сих пор не успокоился и продолжает делать манипуляционные заявления.

Так, 5 июля в заметке в Facebook он заявил, что, мол, если бы в других странах Европейского Союза провели "референдумы", то в большинстве из них люди высказались бы "против" вступления Украины в ЕС.

По словам Орбана, обычные люди, в отличие от брюссельских политиков, понимают, почему вступление Украины в ЕС является вредным.

Во-первых: если принимать Украину, которая находится в состоянии войны, это означает принимать и саму войну.

Во-вторых: вступление Украины якобы разрушит европейскую экономику.

Украина не станет членом ЕС. Венгрия это остановила. Как бы они ни говорили, что не учитывают это – им придется,

– подчеркнул Орбан.