У МЗС України вже назвали "референдум" в Угорщині примітивною маніпуляцією, спрямованою на нагнітання ненависті до України, передає 24 Канал.

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Новий напад Орбана на Україну

Втім, Віктор Орбан досі не вгомонився і продовжує робити маніпуляційні заяви.

Так, 5 липня у дописі в Facebook він заявив, що, мовляв, якби в інших країнах Європейського Союзу провели "референдуми", то у більшості з них люди висловилися б "проти" вступу України до ЄС.

За словами Орбана, звичайні люди, на відміну від брюссельських політиків, розуміють, чому вступ України до ЄС є шкідливим.

По-перше: якщо приймати Україну, яка перебуває у стані війни, це означає приймати і саму війну.

По-друге: вступ України нібито зруйнує європейську економіку.

Україна не стане членом ЄС. Угорщина це зупинила. Хоч би як вони казали, що не зважають на це — їм доведеться,

– наголосив Орбан.