Большинство из них выступили против вступления Украины в ЕС. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

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Какие результаты "референдума" по вступлению Украины в ЕС

По словам венгерского премьера, 95% участников Voks2025 отклонили вступление Украины в ЕС. Это означает, что такое мнение высказали 2 миллиона 168 тысяч венгров.

Тогда как остальные 5% участников "референдума" проголосовали за поддержку Украины. Стоит заметить, что по состоянию на 2023 год, в Венгрии проживало 9,5 миллиона человек.

Мой голос стал громче и мужественнее, но я все равно скажу голосом более двух миллионов венгров во время переговоров, что Венгрия не поддерживает вступление Украины в Европейский Союз,

– сказал Орбан.

Отметим, что политик инициировал проведение Voks2025 весной этого года. Консультативный референдум длился с апреля по 20 июня 2025 года. Венгры могли проголосовать как на специальных участках для голосования, так и онлайн.

Венгерское издание Telex отмечает, что заявленное количество участников голосования составляет примерно 29% избирателей. Журналисты говорят, что это был не референдум, а опрос общественного мнения, подобный национальным консультациям, который не имеет обязательной юридической силы и может использоваться только как политический инструмент.

Также издание добавляет, что правдивость этого голосования остается под вопросом, поскольку человек мог голосовать несколько раз в онлайн-анкетах с разных адресов электронной почты.

Напомним, что Министерство иностранных дел Украины прокомментировало "референдум" в Венгрии. Там считают, что на самом деле он был манипуляцией, ведь так называемые консультации с народом сопровождались агрессивным нагнетанием ненависти к Украине.

В МИД отмечают, что основной целью правительства было перевести внимание венгров с провалов их социально-экономической политики на внешнего врага в виде Украины и безосновательно запугивать граждан.