Сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

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Почему Орбан против вступления Украины в ЕС

Орбан в очередной раз озвучил скептическую позицию относительно евроинтеграции Украины. По его словам, война – главное препятствие для вступления страны в Европейский Союз.

Если мы интегрируем Украину в ЕС, мы интегрируем войну. И мы не хотим быть вместе в одном сообществе со страной, которая в войне, которая проецирует войну и на нас. Это означает, что если член Европейского союза в войне, это означает, что ЕС в войне. И нам это не нравится,

– заявил Орбан.

На уточняющий вопрос журналистки о том, разблокирует ли он переговоры в случае прекращения огня России против Украины, Орбан не дал прямого ответа и отметил, что "сейчас же нет никакого прекращения огня".