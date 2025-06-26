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Чому Орбан проти вступу України до ЄС

Орбан вкотре озвучив скептичну позицію щодо євроінтеграції України. За його словами, війна – головна перешкода для вступу країни до Європейського Союзу.

Якщо ми інтегруємо Україну до ЄС, ми інтегруємо війну. І ми не хочемо бути разом в одній спільноті з країною, яка у війні, яка проектує війну і на нас. Це означає, що якщо член Європейського союзу у війні, це означає, що ЄС у війні. І нам це не подобається,

– заявив Орбан.

На уточнююче запитання журналістки про те, чи розблокує він переговори у випадку припинення вогню Росії проти України, Орбан не дав прямої відповіді та зазначив, що "зараз же немає ніякого припинення вогню".