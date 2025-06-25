Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на "Європейську правду".

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Нові заяви Орбана про Україну і НАТО

Орбан заявив, що НАТО "немає справ в Україні", і висловив сподівання, що це так залишатиметься й надалі.

У НАТО немає справ в Україні. Україна, як і Росія, не є членом НАТО, і моє завдання, щоб так і залишалося,

– сказав він.

Угорський прем'єр також додав, що Росія не становить реальну загрозу для НАТО попри те, що у деклараціях самітів "постійно про це згадують".

"Я не думаю, що Росія становить яку-небудь реальну загрозу для НАТО. Бо ми набагато сильніші", – заявив Орбан.

Найбільшою загрозою для Європи угорський прем'єр вважає втрату конкуренції у плані економіки, а не безпеки.

Насамкінець Орбан похвалив зусилля Трампа і його "здоровий глузд". Він сказав, що нібито завдяки президенту США нові війни короткі, а старим "бракує пального".

До слова, раніше Орбан заявив, що нібито декілька країн не підтримують участі Зеленського в саміті НАТО.

Те, що українського президента не запросили на закрите засідання НАТО 25 червня, він назвав "невипадковістю" і додав, що це "знаменує кінець епохи".

"Американці, турки, словаки та ми чітко дали зрозуміти, що не хочемо сидіти за одним столом з паном Зеленським, коли йдеться про НАТО", – додав Орбан.

Він також заявив, що участь в будь-якій інтеграційній спільноті разом з Україною не входить у національні інтереси Угорщини.