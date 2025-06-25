Він заявив, що Угорщина, Словаччина, США та Туреччина не хочуть бачити українського президента на саміті. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на газету Magyar Nemzet.

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4 країни проти України на саміті НАТО, – Орбан

Те, що Володимир Зеленський офіційно не бере участі у саміті НАТО, Орбан назвав "одним із найпоказовіших моментів"

"У дипломатії питання не в тому, де я, а в тому, де мене немає. Це важливіше. І саме так зараз", – заявив угорський прем'єр.

За його словами, відсутність президента України є чітким посланням:

Американці, турки, словаки та ми чітко дали зрозуміти, що не хочемо сидіти за одним столом з паном Зеленським, коли йдеться про НАТО,

– додав Орбан.

Він також заявив, що не вітає українського лідера навіть на рівні ЄС.

Та й загалом, за його словами, перебування в будь-якій інтеграційній спільноті разом з Україною не входить у національні інтереси Угорщини.