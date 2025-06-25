Он заявил, что Венгрия, Словакия, США и Турция не хотят видеть украинского президента на саммите. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на газету Magyar Nemzet.

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4 страны против Украины на саммите НАТО, – Орбан

То, что Владимир Зеленский официально не участвует в саммите НАТО, Орбан назвал "одним из самых показательных моментов"

"В дипломатии вопрос не в том, где я, а в том, где меня нет. Это важнее. И именно так сейчас", – заявил венгерский премьер.

По его словам, отсутствие президента Украины является четким посланием:

Американцы, турки, словаки и мы четко дали понять, что не хотим сидеть за одним столом с господином Зеленским, когда речь идет о НАТО,

– добавил Орбан.

Он также заявил, что не приветствует украинского лидера даже на уровне ЕС.

Да и вообще, по его словам, пребывания в любой интеграционной сообществе вместе с Украиной не входит в национальные интересы Венгрии.