Главной интригой саммита было, прибудет ли в Гаагу президент США Дональд Трамп, который ставил определенные требования своего присутствия на мероприятии. Ведущая 24 Канала Андриана Кучер, которая находится в Нидерландах, рассказала о важных событиях саммита.

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Визит Трампа был под угрозой

Дональда Трампа ожидают на саммите в Гааге сегодня, 24 июня. Он должен посетить торжественное открытие в королевской резиденции. Также на мероприятии будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский.

Президент США ранее заявлял, что его встреча с главой Украины может состояться в Гааге. И по предварительной информации они должны провести переговоры 25 июня,

– сообщила Кучер.

В то же время визит Трампа на саммит был под угрозой. Главной преградой было то, что Испания публично высказалась против того, чтобы выделять 5% ВВП на оборону. Именно такое условие ставил президент США странам-членам НАТО.

Трамп заявил, что НАТО должно разобраться с Испанией, и, вероятно, удалось уладить этот вопрос, ведь Испания сняла свои публичные возражения. Скорее всего партнеры по НАТО пообещали этой стране более гибкие условия.

В то же время лидеры Альянса договорились увеличить расходы на оборону до 5% ВВП следующие 10 лет. Хотя позиция Трампа заключалась в меньшем сроке – пять лет, то есть до 2030.

Зная характер Дональда Трампа и его непредсказуемый стиль, мировые лидеры очень обеспокоены. Они и организаторы саммита пытались сделать все возможное, чтобы утихомирить президента США. Однако угроза над единством Альянса нависла,

– подчеркнула ведущая.

В то же время победа Трампа, которая позволила ему быть в Гааге, ведь он, вероятно, угрожал союзникам не приехать в случае, если согласие не будет достигнуто, является и частичной победой Украины.

Потому что из этих 5% ВВП каждая страна будет тратить не менее 3,5% на повышение собственной обороноспособности, а до 1,5% – на проект, определенным образом привязанный к расходам на оборону, в частности, на строительство мостов, развязок и также на помощь Украине.

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Самый дорогой саммит НАТО в истории

Мероприятие в Газе отличилось также тем, что это – самый дорогой саммит НАТО в истории, если учитывать продолжительность времени, которое здесь проведут мировые лидеры. Одна минута пребывания лидеров ЕС на саммите в Гааге обходится в более миллиона евро.

Это происходит, в частности, из-за того, что программа саммита была существенно сокращена для того, чтобы опять же не раздражать Дональда Трампа и по возможности избежать каких-либо споров на полях мероприятия,

– отметила она.

Для сравнения – расходы на нынешний саммит НАТО в шесть раз больше, чем на прошлогодний, который проходил в Вильнюсе.

В то же время в Нидерландах очень серьезно отнеслись к мерам безопасности. Половина всей полиции страны привлечена к работе на саммите.

Однако это вызывает определенные возмущения в нидерландском обществе: целесообразно ли было тратить столько денег на проведение мероприятия, ведь финансирование происходило именно из бюджета Нидерландов,

– рассказала Андриана Кучер.

В Гааге во время проведения саммита перекрыто много улиц, заблокировано движение на ключевых магистралях. Жителей города попросили в эти дни по возможности оставаться дома, а сотрудникам советовали работать удаленно.