На мероприятие пригласили украинского президента. Ожидается, что он проведет встречу с Дональдом Трампом, передает 24 Канал.

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Какую помощь получит Украина

Во время встречи с президентом Зеленским в Гааге генсек НАТО Марко Рютте заявил, что в декларации по итогам саммита будет идти речь о помощи Украине, в частности в финансовом плане.

Он также напомнил, что европейские и канадские союзники по Альянсу пообещали до 1 июля предоставить Украине более 35 миллиардов евро на поддержку. Это больше, чем в прошлом году, поскольку тогда за весь год эта сумма составляла более 50 миллиардов долларов.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен тоже заверила, что Украина может рассчитывать на дальнейшую финансовую и политическую поддержку от ЕС. Она подчеркнула важность инвестиций в чрезвычайно современную и инновационную оборонную промышленность Украины.

Норвегия

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стьоре заявил, что предоставит Украине 641,9 миллиона долларов для закупки дронов и дроновых технологий от украинских и других европейских производителей.

Нидерланды

Нидерланды объявили о предоставлении нового пакета военной помощи Украине на сумму около 175 миллионов евро. В пакет помощи входят, в частности, 100 радаров для обнаружения беспилотников. Поставка этих радаров должна завершиться до конца 2025 года. Также Нидерланды передадут Украине 20 частично беспилотных модульных машин Ermine CASEVAC для эвакуации раненых. Кроме того, Амстердам выделит дополнительные 80 миллионов евро на беспилотники в рамках Коалиции дронов.

Нидерланды подписали контракты на производство 600 тысяч украинских дронов для Украины в рамках инициативы "Линия дронов" с поставкой уже в этом году.

НАТО

В НАТО выделили Украине почти 43 миллиона долларов на спутниковую связь для ВСУ.

Британия

Министр обороны Великобритании Джон Гили сообщил, что премьер страны 26 июня объявит о новом пакете помощи для Украины, в частности в сфере усиления ПВО.

Что говорили представители стран НАТО и украинцы

Глава МИД Польши Радослав Сикорский отметил, что главная цель – помочь Украине победить российскую агрессию.

Мы считаем, что не допустить победы России, не позволить сделать то, что Владимир Путин снова подтвердил три дня назад – а именно желание завладеть всей Украиной – это вполне выполнимая задача, и именно на ней мы должны сосредоточиться,

– сказал он.

Премьер Дании Метте Фредериксен отметила, что возвращение к старым временам мира в Европе уже невозможно.

Я считаю, что неопределенность, которую мы сейчас видим – это и наше будущее. И именно поэтому перевооружение Европы для меня – приоритет номер один, и я полностью согласна с глобальным подходом,

– заявила политик.

Президент Европейского Совета Антониу Кошта выразил разочарование по поводу того, что Россия игнорирует мирные усилия Трампа. Он отметил, что в то время, как Украина уже дала согласие на полное безусловное прекращение огня, Москва только повышает интенсивность собственной агрессии.

По его словам Россия, которая расположена на двух континентах, угрожает не только Европе, но и Тихоокеанскому региону, поскольку действует в союзе с такими странами, как Северная Корея и Иран.

Кошта отметил, что ЕС и в дальнейшем будет оказывать полную поддержку Украины и продолжать оказывать давление на Россию через санкции. "18-й пакет санкций уже в пути", – анонсировал чиновник.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отметил, что сегодня было получено много позитивных сигналов по поддержке Украины, ее оборонки.

"Нам нужно больше ПВО, оружия и санкций против России. Приехали с конкретными предложениями", – рассказал чиновник.