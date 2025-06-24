Детали передает 24 Канал.

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На саммите НАТО Зеленского приветствовали аплодисментами

Президент выступил в парламенте Нидерландов. Пока он шел к своему месту перед выступлением, присутствующие встали и начали аплодировать.

Зеленского встречают овациями на саммите НАТО: смотрите видео

Гарант выступил перед представителями Сената и Палаты представителей парламента Нидерландов. Он заявил, что Россию следует изолировать политически, а Украину – непрерывно поддерживать в военном плане.

Москва за июнь запустила 2 736 дронов. Она должна понять, что ее заставят отвечать за действия. А пока Россия планирует потенциальное нападение на ЕС.

Также Зеленский выступил на Форуме оборонных индустрий. Он привел цифры, сколько оружия может производить Украина и какого.

Лидер Украины и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе подпишут соглашение о создании Специального трибунала для расследования преступления агрессии России против Украины.