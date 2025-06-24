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На саміті НАТО Зеленського вітали оплесками

Президент виступив у парламенті Нідерландів. Доки він ішов до свого місця перед виступом, присутні встали та почали аплодувати.

Зеленського зустрічають оваціями на саміті НАТО: дивіться відео

Гарант виступив перед представниками Сенату та Палати представників парламенту Нідерландів. Він заявив, що Росію слід ізолювати політично, а Україну – неперервно підтримувати у військовому плані.

Москва за червень запустила 2 736 дронів. Вона має зрозуміти, що її змусять відповідати за дії. А поки що Росія планує потенційний напад на ЄС.

Також Зеленський виступив на Форумі оборонних індустрій. Він навів цифри, скільки зброї може виробляти Україна і якої.

Лідер України та генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підпишуть угоду про створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії Росії проти України.