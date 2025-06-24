Комітет міністрів Ради Європи сьогодні уповноважив Генерального секретаря Алена Берсе підписати угоду, яка включає Статут Спеціального трибуналу. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на РБК-Україна.

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Зеленський підпише угоду про створення спецтрибуналу щодо влєнних злочинів Росії

Цей трибунал стане першим міжнародним інституційним механізмом, який спеціалізується саме на розслідуванні злочинів Росії.

Цей трибунал, створений в рамках Ради Європи, притягне до відповідальності тих, хто застосував силу в порушення Статуту ООН, застосовуючи міжнародне право без подвійних стандартів і підтверджуючи, що безпека Європи не ґрунтується на мовчанні чи безкарності, а на законі, принципах і діях,

– сказав Берсе.

Комітет міністрів Ради Європи вже завершив роботу над юридичною основою нового суду та завершив підготовчу роботу щодо розширеної часткової угоди. Вона дозволить долучитися не лише членам Ради Європи, а й стороннім державам і Євросоюзу для підтримки функціонування трибуналу.

Його створять у межах Ради Європи для притягнення до відповідальності найвищих посадовців за злочин агресії проти України.

Літня сесія ПАРЄ проходить у Страсбурзі (Франція) з 23 по 27 червня. 25 червня її відвідає Зеленський.

Що відомо про Спецтрибунал

Міжнародний криімнальний суд може розслідувати лише військові злочини, злочини проти людяності та геноцид в Україні. Через обмеження його юрисдикції він не може займатися розслідуванням сам злочину агресії, що є порушенням статуту ООН. Новий трибунал покликаний усунути цю прогалину в міжнародному правосудді.

"Ключові юридичні документи, що лежать в основі Спеціального трибуналу, тепер можуть бути розглянуті сторонами, зацікавленими в приєднанні до Розширеної часткової угоди. Комітет міністрів продовжить обговорення цього питання, коли держави виявлять бажання взяти участь", – сказано у повідомленні.

Рада Європи планує створити Реєстр збитків, що вже отримав понад 34 тисячі звернень, а також запустити Комісію з розгляду цих заяв і Спеціальний трибунал для розслідування злочину агресії.