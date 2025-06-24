Комитет министров Совета Европы сегодня уполномочил Генерального секретаря Алена Берсе подписать соглашение, которое включает Устав Специального трибунала. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на РБК-Украина.

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Зеленский подпишет соглашение о создании спецтрибунала по военным преступлениям России

Этот трибунал станет первым международным институциональным механизмом, который специализируется именно на расследовании преступлений России.

Этот трибунал, создан в рамках Совета Европы, привлечет к ответственности тех, кто применил силу в нарушение Устава ООН, применяя международное право без двойных стандартов и подтверждая, что безопасность Европы не основывается на молчании или безнаказанности, а на законе, принципах и действиях,

– сказал Берсе.

Комитет министров Совета Европы уже завершил работу над юридической основой нового суда и завершил подготовительную работу по расширенному частичному соглашению. Оно позволит присоединиться не только членам Совета Европы, но и сторонним государствам и Евросоюзу для поддержки функционирования трибунала.

Его создадут в рамках Совета Европы для привлечения к ответственности высших должностных лиц за преступление агрессии против Украины.

Летняя сессия ПАСЕ проходит в Страсбурге (Франция) с 23 по 27 июня. 25 июня ее посетит Зеленский.

Что известно о Спецтрибунале

Международный уголовный суд может расследовать только военные преступления, преступления против человечности и геноцид в Украине. Из-за ограничения его юрисдикции он не может заниматься расследованием самого преступления агрессии, что является нарушением устава ООН. Новый трибунал призван устранить этот пробел в международном правосудии.

"Ключевые юридические документы, лежащие в основе Специального трибунала, теперь могут быть рассмотрены сторонами, заинтересованными в присоединении к Расширенному частичному соглашению. Комитет министров продолжит обсуждение этого вопроса, когда государства изъявят желание принять участие", – сказано в сообщении.

Совет Европы планирует создать Реестр убытков, что уже получил более 34 тысяч обращений, а также запустить Комиссию по рассмотрению этих заявлений и Специальный трибунал для расследования преступления агрессии.