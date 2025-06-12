Сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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Что известно об оккупанте, который расстрелял гражданских

В СБУ собрали доказательства на оккупанта, который в октябре 2024 года расстрелял двух гражданских жителей Харьковщины и впоследствии попал в плен к Силам обороны.

Речь идет о 21-летнем гражданине России Артеме Куликове, который ранее отбывал наказание за разбой и кражи. Его мобилизовали непосредственно из российской тюрьмы в 23 мотострелковой бригады страны-агрессора,

– отмечают в сообщении.

Следствие установило, что заняв боевые позиции вблизи одного из поселков Купянского района, российские военные начали "зачистку" населенного пункта. Именно тогда Куликов вместе с сообщником посадил двух местных жителей, которые помогали односельчанину эвакуироваться на подконтрольную Украине территорию.

"Как установило расследование, оккупанты пытались "выбить" из пострадавших информацию о местах дислокации украинских войск. Не получив сведений, Куликов из своего автомата в упор расстрелял двух мужчин прямо в доме их односельчанина", – рассказали правоохранители.

Также было установлено, что оккупант выпустил в них 8 пуль, что привело к мгновенной гибели пострадавших. Во время допроса пленного россиянина удалось выяснить, что военное командование России регулярно приказывает подчиненным убивать гражданских жителей на временно оккупированных территориях Украины.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили Куликову о подозрении за военные преступления, соединенные с умышленным убийством, совершенные по предварительному сговору группой лиц.

Обвинительный акт в отношении фигуранта уже направлен в суд. Ему грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, недавно СБУ в Киеве задержала агента ФСБ, который передавал россиянам координаты украинской ПВО. Его завербовали через соцсеть "ВКонтакте".