Злоумышленник выходил на локации после сигналов воздушной тревоги, чтобы фиксировать перемещение украинских сил ПВО. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины.

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Мужчина наводил российские удары по Киеву

Агента завербовали через запрещенную в Украине соцсеть "ВКонтакте". Им оказался 41-летний кладовщик одного из местных предприятий.

Задержанный передавал координаты подразделений украинских защитников оккупантам, которые планировали уничтожить оборонительные системы Киева. После чего беспрепятственно атаковать гражданскую инфраструктуру.

Сотрудники СБУ разоблачили злоумышленника на начальном этапе его разведывательной активности и задержали, когда он шпионил вблизи пункта базирования украинских защитников,

– говорится в сообщении.

Во время обыска у него изъяли мобильный телефон с доказательствами сотрудничества с врагом.

Агенту объявлено подозрение в государственной измене в условиях военного положения. Он находится под стражей. Шпиону грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее сообщалось, что в Хмельницкой области задержали шпиона ФСБ, который наводил вражеские удары на аэродромы ВСУ. Тогда киберспециалисты заблаговременно разоблачили вражеского агента и пошагово задокументировали его разведывательную активность.