Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

Смотрите также Депутат из Закарпатья поддерживал Путина и агрессию против Украины и хотел уехать в Россию

Агента ФСБ задержали

"Кротом" оказался 42-летний местный мобилизованный, который проходил службу в штурмовой бригаде Нацгвардии.

Находясь в должности командира взвода, он "сливал" оккупантам координаты штабов, учебных центров и запасных пунктов воинской части, где проходил службу,

– рассказали сотрудники СБУ.

Агент должен был передать куратору списки офицеров бригады и ее численность от роты до батальона. ФСБ обещала ему организовать "эвакуацию" в Россию через линию фронта на Харьковском направлении.

Сотрудники СБУ изъяли телефон с доказательствами работы мужчины на ФСБ / Фото СБУ

Служба сотрудничала с Министерством внутренних дел и командованием Национальной гвардии.

По данным следствия, агент по собственной инициативе вышел на российскую спецслужбу через своих родственников – бывших российских военных, проживающих в России.

Следователи СБУ сообщили мужчине о подозрении за государственную измену, совершенную в условиях военного положения. Злоумышленник сейчас под стражей, ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Ранее сотрудники СБУ задержали агента ФСБ – 38-летнего местного жителя Днепра, который передвигался по городу на собственном авто под видом такси. Во время перевозки клиентов он фиксировал места с наибольшим сосредоточением авто и личного состава украинских войск.