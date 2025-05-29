После сбора данных агент планировал передать их через анонимный чат в мессенджере своему куратору из ФСБ. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-центр СБУ.
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СБУ поймала агента ФСБ во время съемки военной базы
По данным СБУ, шпионом оказался 38-летний местный житель Днепра. Мужчина передвигался по городу на собственном авто под видом такси.
Установлено, что во время перевозки клиентов он фиксировал места с наибольшим сосредоточением авто и личного состава украинских войск. Среди прочего, он пытался разведать боевые позиции ПВО, чтобы рашисты могли "обойти" их во время новых атак по городу,
– говорится в сообщении.
Какая избрана мера пресечения
Следователи уже сообщили фигуранту дела о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Он находится под стражей. Мужчине грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
Напомним, недавно СБУ разоблачила агентов в возрасте от 16 до 23 лет, которые фиксировали координаты оборонительных объектов. С помощью видеорегистраторов они корректировали ракетные удары по 7 регионам Украины.