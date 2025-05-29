Після збору даних агент планував передати їх через анонімний чат у месенджері своєму куратору з ФСБ. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресцентр СБУ.

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СБУ спіймала агента ФСБ під час фільмування військової бази

За даними СБУ, шпигуном виявився 38-річний місцевий мешканець Дніпра. Чоловік пересувався містом на власному авто під виглядом таксі.

Встановлено, що під час перевезення клієнтів він фіксував місця із найбільшим зосередженням авто та особового складу українських військ. Серед іншого, він намагався розвідати бойові позиції ППО, щоб рашисти могли "обійти" їх під час нових атак по місту,

– йдеться у повідомленні.

Який обрано запобіжний захід

Слідчі вже повідомили фігуранту справи про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою. Чоловіку загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Нагадаємо, нещодавно СБУ викрила агентів віком від 16 до 23 років, які фіксували координати оборонних об'єктів. За допомогою відеореєстраторів вони коригували ракетні удари по 7 регіонах України.