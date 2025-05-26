Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу безпеки України.

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СБУ викрила російських агентів, які наводили ракети

СБУ та Нацполіція вирили агентурну групу російських спецслужб, яка за допомогою відеореєстраторів наводила ракети Росії по 7 регіонах України. Так, зрадники коригували атаки у східних, південних та західних областях.

Під час спецоперації вдалося одночасно затримати 5 агентів, які шпигували для окупантів у Запоріжжі, Сумах, Миколаєві, а також у Хмельницькій, Київській, Харківській та Дніпропетровській областях. Наймолодшому зраднику лише 16 років, найстаршому – 23. Також з групою агентів співпрацювали двоє братів з Харківської області.

СБУ встановила, що усі російські агенти знали один одного, мали одного куратора в спецслужбах Росії, але діяли порізно. Після дистанційно вербування агенти отримали завдання підготувати координати для ударів по оборонних об'єктах України.

Щоб виконати завдання, фігуранти "подорожували" містами, де поруч із потенційними "цілями" паркували авто із ввімкненим відеореєстратором. За допомогою цього пристрою вони протягом 8 – 12 годин фіксували можливу наявність на локації особового складу і техніки наших військ. Для конспірації агенти виходили з машини до найближчого кафе, яке використовували як "спостережний пункт" за обстановкою навколо,

– повідомили в СБУ.

Слідчі встановили, що час від часу російські агенти поверталися до авто, щоб перевірити заряд акумуляторів відеореєстратора та змінити карту пам'яті для подальшого запису.

СБУ спільно з поліцейськими завчасно викрила російську агентуру і поетапно задокументувала кожного фігуранта. Після убезпечення локацій Сил оборони всіх учасників ворожої групи затримали.

СБУ затримала російських агентів – більше у галереї

За даними слідства, російські спецслужби завербували молодиків через телеграм-канали, де ті шукали "легких грошей". Наразі усім агентам Кремля повідомили про підозри у державній зраді. Їм загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна. Наразі усі російські шпигуни перебувають під вартою без права внесення застави.

Раніше СБУ затримала 17-річного юнака, якого російські спецслужби завербували для теракту в Києві, зокрема, планувався підрив будівлі ТЦК і СП.