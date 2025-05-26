Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу безопасности Украины.

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СБУ разоблачила российских агентов, которые наводили ракеты

СБУ и Нацполиция вырыли агентурную группу российских спецслужб, которая с помощью видеорегистраторов наводила ракеты России по 7 регионам Украины. Так, предатели корректировали атаки в восточных, южных и западных областях.

Во время спецоперации удалось одновременно задержать 5 агентов, которые шпионили для оккупантов в Запорожье, Сумах, Николаеве, а также в Хмельницкой, Киевской, Харьковской и Днепропетровской областях. Самому младшему предателю всего 16 лет, старшему – 23. Также с группой агентов сотрудничали двое братьев из Харьковской области.

СБУ установила, что все российские агенты знали друг друга, имели одного куратора в спецслужбах России, но действовали порознь. После дистанционно вербовки агенты получили задание подготовить координаты для ударов по оборонным объектам Украины.

Чтобы выполнить задание, фигуранты "путешествовали" по городам, где рядом с потенциальными "целями" парковали авто с включенным видеорегистратором. С помощью этого устройства они в течение 8 – 12 часов фиксировали возможное наличие на локации личного состава и техники наших войск. Для конспирации агенты выходили из машины в ближайшее кафе, которое использовали как "наблюдательный пункт" за обстановкой вокруг,

– сообщили в СБУ.

Следователи установили, что время от времени российские агенты возвращались к авто, чтобы проверить заряд аккумуляторов видеорегистратора и изменить карту памяти для дальнейшей записи.

СБУ совместно с полицейскими заблаговременно разоблачила российскую агентуру и поэтапно задокументировала каждого фигуранта. После обеспечения безопасности локаций Сил обороны всех участников вражеской группы задержали.

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По данным следствия, российские спецслужбы завербовали молодых людей через телеграм-каналы, где те искали "легких денег". Сейчас всем агентам Кремля сообщили о подозрениях в государственной измене. Им грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Сейчас все российские шпионы находятся под стражей без права внесения залога.

Ранее СБУ задержала 17-летнего юношу, которого российские спецслужбы завербовали для теракта в Киеве, в частности, планировался подрыв здания ТЦК и СП.