Він фотографувався на фоні корейської техніки на озброєнні Росії. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут масової інформації.

Дивіться також Росію вночі атакували українські дрони: вибухи лунали у низці областей, було закрито аеропорти

Колишній одеський журналіст воює на боці Росії

На одній зі світлин Вєтров фотографується поруч із північнокорейською САУ "Коксан", яка є на озброєнні новосформованих артилерійських бригад Росії. Встановити його особу вдалося завдяки одеським журналістам та громадським активістам.



Фото стрільб САУ "Коксан", де є зокрема фото Вєтрова / Фото: Сергій Стерненко у Telegram

Сам Вєтров не приховує своєї участі у бойових діях на боці Росії. На його відкритому профілі в Instagram розміщені фотографії у формі російської армії із символікою країни-агресора.



Фото Вєтрова у соцмережах / Скриншот ІМІ

Прізвище Вєтрова вже звучало у 2015 році, коли СБУ зірвала проведення проросійської “установчої конференції народної ради Бессарабії” в Одесі. Він фігурував серед затриманих організаторів, яких підозрювали у закликах до сепаратизму та створенні фейкових структур.