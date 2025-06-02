Депутат также благосклонно относился к Путину. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Управление СБУ в Закарпатской области.

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СБУ задержали закарпатского депутата, поддерживавшего Россию

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении депутату одного из поселковых советов в Береговском районе Закарпатской области, который открыто поддерживал страну-агрессора и ее лидера Владимира Путина. Он также распространял кремлевские нарративы о мирных переговорах.

Местный избранник публично в своей заметке в соцсетях заявил, что в случае мобилизации откажется брать оружие в руки против "братского" российского народа. Кроме того, он не скрывал своего желания уехать в Россию.

Фигуранту сообщили о подозрении по части 2 статьи 436-2 Уголовного кодекса Украины – оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины и глорификация ее участников.

За совершенное ему грозит до пяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.