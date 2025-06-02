Об этом в понедельник, 2 июня, сообщили в Службе безопасности Украины, передает 24 Канал. Безработного киевлянина завербовали через телеграмм-канал по поиску "легких денег".

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Что известно о вражеском агенте

По данным расследования, по заказу врага фигурант фигурант планировал уничтожить 3 автомобиля украинских защитников с помощью самодельных взрывных устройств. Злоумышленник должен был заложить их под машины, а российские спецслужбисты – дистанционно взорвать вместе с военными.

Однако сначала агента "протестировали" на нескольких поджогах, которые он совершил в столице. Только после этого киевлянин получил от куратора инструкцию на изготовление СВП и задание на подрыв авто. Террорист начал искать локации "нужных" транспортных средств.

Сотрудники СБУ задокументировали преступления и задержали фигуранта в арендованной для конспирации квартире. В этот момент он настраивал удаленный доступ оккупантов к двум телефонам с СВП. Кроме того, еще один гаджет должен был фиксировать подрыв в режиме реального времени.

Агенту сообщили о подозрении по статьям о подготовке к террористическому акту, совершенное по предварительному сговору группой лиц. Злоумышленник находится под стражей, ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Сейчас задержанный сотрудничает со следствием и дает показания относительно заказчиков.

Напомним, недавно СБУ предотвратила подрыв здания ТЦК и СП в Киеве. Российские спецслужбы завербовали 17-летнего юношу, который уже поджигал военные авто.