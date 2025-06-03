Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на СБУ.

Дивіться також Депутат із Закарпаття підтримував Путіна та агресію проти України і хотів виїхати до Росії

Агента ФСБ затримали

"Кротом" виявився 42-річний місцевий мобілізований, який проходив службу у штурмовій бригаді Нацгвардії.

Перебуваючи на посаді командира взводу, він "зливав" окупантам координати штабів, навчальних центрів та запасних пунктів військової частини, де проходив службу,

– розповіли співробітники СБУ.

Агент мав передати куратору списки офіцерів бригади та її чисельність від роти до батальйону. ФСБ обіцяла йому організувати "евакуацію" в Росію через лінію фронту на Харківському напрямку.

Співробітники СБУ вилучили телефон із доказами роботи чоловіка на ФСБ / Фото СБУ

Служба співпрацювала з Міністерством внутрішніх справ та командуванням Національної гвардії.

За даними слідства, агент з власної ініціативи вийшов на російську спецслужбу через своїх родичів – колишніх російських військових, які проживають у Росії.

Слідчі СБУ повідомили чоловіку про підозру за державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану. Зловмисник наразі під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Раніше співробітники СБУ затримали агента ФСБ – 38-річного місцевого мешканеця Дніпра, що пересувався містом на власному авто під виглядом таксі. Під час перевезення клієнтів він фіксував місця із найбільшим зосередженням авто та особового складу українських військ.