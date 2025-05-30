Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на СБУ.

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В Хмельницкой области задержали агента ФСБ

Киберспециалисты СБУ предотвратили серию воздушных атак России по авиационной инфраструктуре Сил обороны. По результатам спецоперации в Хмельницкой области задержали агента ФСБ. Мужчина собирал разведданные для огневого поражения аэродромов ВСУ на Западе Украины.

Российским агентом оказался 53-летний местный безработный. Он попал в поле зрения оккупантов как прокремлевский "комментатор" на телеграм-каналах.

Основной задачей агента было выявление взлетно-посадочных полос ВСУ в западных областях, а также отслеживание "графика" боевых вылетов на аэродромах.

По имеющимся данным, агрессор планировал использовать эту информацию для ракетно-дронных ударов по украинской военной авиации. Однако киберспециалисты заблаговременно разоблачили вражеского агента и пошагово задокументировали его разведывательную активность.

Задержали агента ФСБ / Фото СБУ

Были проведены спецмероприятия для обеспечения безопасности локаций Сил обороны. После предателя задержали по месту жительства.

Во время обыска изъяли мобильный телефон, на котором российский агент накапливал информацию и готовил "отчет" для ФСБ. Ему сообщили о подозрении по части 2 статьи 111 Уголовного кодекса. Речь идет о государственной измене, совершенную в условиях военного положения.

Сейчас злоумышленник находится под стражей. Его грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.