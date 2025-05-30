Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

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На Хмельниччині затримали агента ФСБ

Кіберфахівці СБУ запобігли серії повітряних атак Росії по авіаційній інфраструктурі Сил оборони. За результатом спецоперації на Хмельниччині затримали агента ФСБ. Чоловік збирав розвіддані для вогневого ураження аеродромів ЗСУ на Заході України.

Російським агентом виявився 53-річний місцевий безробітний. Він потрапив у поле зору окупантів як прокремлівський "коментатор" на телеграм-каналах.

Основним завданням агента було виявлення злітно-посадкових смуг ЗСУ у західних областях, а також відстеження "графіка" бойових вильотів на аеродромах.

За наявними даними, агресор планував використати цю інформацію для ракетно-дронових ударів по українській військовій авіації. Однак, кіберфахівці завчасно викрили ворожого агента й покроково задокументували його розвідувальну активність.

Затримали агента ФСБ / Фото СБУ

Було проведено спецзаходи для убезпечення локацій Сил оборони. Опісля зрадника затримали за місцем проживання.

Під час обшуку вилучили мобільний телефон, на якому російський агент накопичував інформацію і готував "звіт" для ФСБ. Йому повідомили про підозру за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу. Йдеться про державну зраду, вчинену в умовах воєнного стану.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Його загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.