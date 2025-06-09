Зловмисник виходив на локації після сигналів повітряної тривоги, щоб фіксувати переміщення українських сил ППО. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Службу безпеки України.

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Чоловік наводив російські удари по Києву

Агента завербували через заборонену в Україні соцмережу "ВКонтактє". Ним виявився 41-річний комірник одного з місцевих підприємств.

Затриманий передавав координати підрозділів українських оборонців окупантам, які планували знищити оборонні системи Києва. Після чого безперешкодно атакувати цивільну інфраструктуру.

Співробітники СБУ викрили зловмисника на початковому етапі його розвідувальної активності й затримали, коли він шпигував поблизу пункту базування українських захисників,

– йдеться у повідомленні.

Під час обшуку у нього вилучили мобільний телефон із доказами співпраці з ворогом.

Агенту оголошено підозру у державній зраді в умовах воєнного стану. Він перебуває під вартою. Шпигуну загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що на Хмельниччині затримали шпигуна ФСБ, який наводив ворожі удари на аеродроми ЗСУ. Тоді кіберфахівці завчасно викрили ворожого агента й покроково задокументували його розвідувальну активність.