Повідомляє 24 Канал з посиланням на СБУ.

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Що відомо про окупанта, який розстріляв цивільних

У СБУ зібрали докази на окупанта, який у жовтні 2024 року розстріляв двох цивільних жителів Харківщини та згодом потрапив у полон до Сил оборони.

Йдеться про 21-річного громадянина Росії Артема Кулікова, який раніше відбував покарання за розбій та крадіжки. Його мобілізували безпосередньо з російської тюрми до 23 мотострілецької бригади країни-агресора,

– зазначають у повідомленні.

Слідство встановило, що зайнявши бойові позиції поблизу одного із селищ Куп’янського району, російські військові розпочали "зачистку" населеного пункту. Саме тоді Куліков разом зі спільником ув’язнив двох місцевих жителів, які допомагали односельчанину евакуюватися на підконтрольну Україні територію.

"Як встановило розслідування, окупанти намагалися "вибити" з потерпілих інформацію про місця дислокації українських військ. Не отримавши відомостей, Куліков зі свого автомата впритул розстріляв двох чоловіків прямо в будинку їхнього односельця", – розповіли правоохоронці.

Також було встановлено, що окупант випустив у них 8 куль, що призвело до миттєвої загибелі потерпілих. Під час допиту полоненого росіянина вдалося з'ясувати, що військове командування Росії регулярно наказує підлеглим вбивати цивільних мешканців на тимчасово окупованих територіях України.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Кулікову про підозру за воєнні злочини, поєднані з умисним вбивством, вчинені за попередньою змовою групою осіб.

Обвинувальний акт стосовно фігуранта вже скеровано до суду. Йому загрожує довічне позбавлення ув'язнення.

Нагадаємо, нещодавно СБУ в Києві затримала агента ФСБ, який передавав росіянам координати української ППО. Його завербували через соцмережу "ВКонтакті".