Про це повідомили кореспонденти 24 Каналу.
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Зеленський прибув до Гааги
Журналісти повідомили, що перша зустріч Володимира Зеленського в Гаазі відбулася з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом в офіційній резиденції.
Кадри першої зустрічі Зеленського в Гаазі: дивіться відео 24 Каналу
Україна – частина родини, яку ми називаємо євроатлантичною,
– заявив Схооф.
Зустріч Зеленського зі Схоофом: дивіться відео 24 Каналу