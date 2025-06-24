Про це повідомили кореспонденти 24 Каналу.

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Зеленський прибув до Гааги

Журналісти повідомили, що перша зустріч Володимира Зеленського в Гаазі відбулася з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схоофом в офіційній резиденції.

Кадри першої зустрічі Зеленського в Гаазі: дивіться відео 24 Каналу

Україна – частина родини, яку ми називаємо євроатлантичною,

– заявив Схооф.

Зустріч Зеленського зі Схоофом: дивіться відео 24 Каналу