Про це президент України розповів у інтерв'ю Sky news, передає 24 Канал.

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Що заявив Зеленський про потенційну зустріч з Трампом

Український лідер заявив, що збирається провести зустріч з президентом Сполучених Штатів.

Я не знаю, як буде – скажу вам відверто. Команда працює над цим. Так, ми збираємось зустрітись,

– сказав Зеленський.

Він додав, що наразі команди обох сторін проговорюють час зустрічі. Президент України сподівається, що США усвідомлять, що українці є для них союзниками.

"Я впевнений, що президент Трамп розуміє: українці є союзниками Америки. А справжнім екзистенційним ворогом Америки є Росія. Вони можуть бути партнерами на короткий час, але вони ніколи не будуть друзями", – сказав Зеленський і підкреслив, що не знає, які відносини у Трампа з Путіним.

Раніше повідомляли, що після саміту НАТО Зеленський може також зустрітися з лідерами Європи. Мовиться про саміт, який відбудеться в Нідерландах 24 – 25 червня.