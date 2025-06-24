Об этом сообщили корреспонденты 24 Канала.

Смотрите также Тихие договоренности: чего Украине ждать от саммита НАТО в Гааге и потеряет ли смысл 5 статья

Зеленский прибыл в Гаагу

Журналисты сообщили, что первая встреча Владимира Зеленского в Гааге состоялась с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом в официальной резиденции.

Кадры первой встречи Зеленского в Гааге: смотрите видео 24 Канала

Украина – часть семьи, которую мы называем евроатлантической,

– заявил Схооф.

Встреча Зеленского с Схоофом: смотрите видео 24 Канала