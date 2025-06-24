Об этом сообщили корреспонденты 24 Канала.
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Зеленский прибыл в Гаагу
Журналисты сообщили, что первая встреча Владимира Зеленского в Гааге состоялась с премьер-министром Нидерландов Диком Схоофом в официальной резиденции.
Кадры первой встречи Зеленского в Гааге: смотрите видео 24 Канала
Украина – часть семьи, которую мы называем евроатлантической,
– заявил Схооф.
Встреча Зеленского с Схоофом: смотрите видео 24 Канала