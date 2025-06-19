Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение редактора "Радио Свободы" по вопросам Европы Рикарда Йозвяка в соцсети Х.

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Что известно о предстоящей возможной встрече Зеленского и лидеров Европы

Журналист отметил, что во время саммита в Гааге не предусмотрена официальная встреча Совета Украина – НАТО на уровне лидеров.

Хотя на следующей неделе на саммите НАТО не состоится официальной встречи Совета Украина-НАТО на уровне лидеров, планируется встреча с Зеленским, Рютте и другими европейскими лидерами в Гааге непосредственно после саммита НАТО,

– сообщил Йозвяк.

К слову, следующий саммит НАТО состоится в Гааге, что в Нидерландах, 24 – 25 июня. На встречу пригласили и Президента Украины Владимира Зеленского.

В издании AFP отмечали, что Владимир Зеленский планирует лично принять участие в саммите НАТО в Гааге. Однако окончательное решение примут уже накануне самого мероприятия.