Остается вопросом, сможет ли Владимир Зеленский встретиться с Трампом в Гааге. Как объяснил 24 Каналу президент аналитического центра "Политика", политолог Олег Лесной, между обоими событиями можно провести аналогию.

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Чего хочет избежать Трамп

Сначала появилась информация о том, что не будет общего коммюнике после встречи G7. Впоследствии написали, что во время саммита не будут подчеркивать необратимость пути Украины в НАТО. Это все делается для того, чтобы не разозлить Трампа и Путина.

То, что Трамп сбежал и может сбежать еще раз – очевидно. Согласно дипломатическому протоколу, если президенту нужно ехать, то вместо него остается госсекретарь. Мы увидели, что Марко Рубио уехал вместе с Трампом.

Это очень неприятный сигнал о неготовности с нами говорить и слышать продуктивные мысли от Владимира Зеленского. Украинский президент приехал, чтобы говорить предметно, языком Трампа, то есть о соглашениях,

– отметил политолог.

Но лидер США решил улететь обратно и решать свои вопросы. Поэтому от саммита НАТО не стоит ожидать чего-то особенного. Уже известно, что страны Альянса решили не обнародовать информацию о вооружении, которое поставляют Украине.

Мы понимаем, что не только Трамп не хочет нас видеть в НАТО, но и некоторые лидеры других стран. Это объясняют тем, что в Украине до сих пор продолжается война. Конечно, нужно ехать в Гаагу и использовать любые возможности встретиться с президентом США. Возможно, на чужой территории он быстрее сможет нас услышать.

К слову, Трамп объяснил свой быстрый отъезд из Канады обострением ситуации на Ближнем Востоке. Ожидалось, что там он пообщается с Владимиром Зеленским. Президент Украины хотел обсудить с ним новый оборонный пакет.