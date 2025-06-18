Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Радио Свобода".

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Когда могут встретиться Зеленский и Трамп

Вероятно, это произойдет на саммите НАТО в Гааге. Он запланирован на 24 – 25 июня.

Президент Украины Владимир Зеленский, по информации собеседников "Радио Свобода", примет участие в рабочем ужине лидеров 24 июня. Предварительно, на нем будет и Дональд Трамп. К заседанию собственно саммита президент Украины не будет приобщаться, нет также в планах и встречи Совета Украина – НАТО на уровне лидеров,

– говорится в заметке.

Зеленский выступит на Форуме оборонных индустрий.

Скорее всего, в коммюнике саммита НАТО не будут упоминать Украину. Зато Россию снова назовут долгосрочной угрозой. Впрочем, коммюнике еще в процессе редактирования и может измениться.