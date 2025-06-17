Американский президент Дональд Трамп фактически устроил побег с полей Саммита G7, проходящего в Канаде. Очевидно, что там от него ждали лидерства и ответственного поведения. Вместо этого он снова показал себя безответственным и эгоистичным.

Хроники несмешного цирка от самого могущественного человека планеты – читайте в материале 24 Канала.

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Что известно о побеге Трампа и как он его объяснил

В понедельник, 15 июня, в Канаде стартовал трехдневный Саммит ведущих демократических стран мира G7. В материале-анонсе к нему 24 Канал осторожно выражал надежду, что коллективный разум лидеров свободного мира сможет повлиять на Дональда Трампа и заставит его хотя бы на короткое время стать адекватным.

Кроме этого, немалые надежды возлагала на Трампа и Украина, ведь он должен был встретиться в Кананаскисе с президентом Зеленским, чтобы обсудить возможные санкции США против России, а также продажу Украине американского оружия.

К сожалению, все надежды оказались напрасными: Трамп в очередной раз показал себя Трампом и просто решил сбежать от проблем, досрочно покинув Саммит G7 и оставив немало вопросов к себе.

Если коротко очертить ощущения всех участников G7 в эмоциях итальянского премьера Мелони: смотрите видео

Официальной причиной внезапного бегства стали неизвестные непреодолимые обстоятельства, возможно, связанные с событиями на Ближнем Востоке, где развернулась дистанционная война между Израилем и Ираном.

Сам Трамп оставил широкое поле для трактовок своего демарша, произнеся традиционно противоречивое заявление:

Я должен вернуться. Это очень важно... Но вы, наверняка, видите то, что вижу я. И я должен вернуться, как только смогу... Я должен вернуться раньше по понятным причинам. Они понимают. Это очень важно.

Почему Трамп делает вид оскорбленного и как его приняли в Канаде

При этом не до конца понятно, какая же это срочность возникла, ведь Израиль сейчас разрушает Иран без помощи США, а грозные твиты можно писать и из Альберты, потому что и там есть скоростной интернет. К тому же лететь из Кананаскиса в Вашингтон не более двух часов.

А переброска американских военных самолетов и дозаправщиков на Ближний Восток для потенциального создания "воздушного моста" началась еще до визита Трампа в Канаду – почти синхронно с военным парадом в честь его дня рождения. То есть господин президент США не имеет никаких реальных оснований для побега и созыва Совета национальной безопасности в Ситуационной комнате, чтобы "быть готовым". Это все конечно же фарс или просто "дешевые понты".

Далее Трамп еще больше напустил тумана и не забыл при этом оскорбить президента Франции Макрона, будто это какой-то непутевый Такер Карлсон:

Президент Франции Эмманюэль Макрон, который стремится к публичному вниманию, ошибочно сказал, что я оставил саммит G7 в Канаде и вернулся в Вашингтон, чтобы работать над "перемирием" между Израилем и Ираном. Ошибка! Это нечто гораздо большее. Умышленно или нет, Эмманюэль всегда понимает неправильно.

На что он намекает? На присоединение США к операции Израиля? Ну, увидим, как говорится. Но тогда это уже не назовешь "войной Байдена".

Конечно, Трамп объявлял в США с десяток чрезвычайных положений, но на деле это всего лишь юридическая ширма, позволяющая действовать в обход Конгресса и все больше узурпировать власть. При этом никакой реальной угрозы для Америки нет (кроме самого Трампа и его последователей).

При желании, он может объявить "чрезвычайным положением" даже презентацию золотого "трампофона" или новой коллекции "трампобиблий", на продаже которых сейчас зарабатывает миллионы долларов. Поэтому все это надувание щек и игра на публику с целью показать себя очень влиятельным и очень обиженным.

При этом никаких оснований обижаться у Трампа просто не было. Хозяин Саммита премьер-министр Канады Марк Карни устроил американскому президенту роскошный прием с привлечением эффектных "маунти" (воинов канадской конной полиции) и даже сдерживался и не реагировал на хамские уколы Трампа. То же самое делали и все остальные участники мероприятия. Что говорить, если Трампу даже подарили игровую футболку Криштиану Роналду с его автографом и мудрой подписью – "Президенту Дональду Трампу. Играем ради мира. Как команда".

Не говоря уже о:

обещанных для США уступках в таможенной войне;

предложении залить Европу американским СПГ по самые края;

внезапной солидарности с США в вопросе поддержки Израиля;

отказе лидеров G7 от финального совместного коммюнике, которое содержало неудобные для Трампа формулировки по России;

предложение продать Украине оружие за "живые деньги".

Впрочем, все эти и многие другие "плюшки", включая майку величайшего эгоиста в истории футбола имели на Трампа примерно тот же эффект, что и презентованный чемпионский пояс боксера Усика.

Реальные основания для побега

Почему же тогда Трамп сбежал? Потому что его ждали важные и тяжелые разговоры, но не в Ситуативной комнате Белого дома, а в Канаде – с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Также перед Трампом возникла необходимость выполнения собственных грозных обещаний в адрес России.

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Всего этого Трамп боялся как огня, поэтому использовал обострение на Ближнем Востоке как удобный предлог, хотя на самом деле ему глубоко безразличны люди та многочисленные жертвы. Он думает только о себе, и, похоже, 79-летнего эгоиста уже не изменить.

Зато должно измениться отношение к нему от остальных G7, которых Трамп всеми силами пытается превратить в G6.

Здесь, к сожалению, также ничего нового – 7 лет назад он делал то же самое на своем первом Саммите G7. Он, кстати, проходил так же в Канаде, и подарил на память вот эту легендарную фотографию фотокоров Getty Images.



Встреча G7 в 2018 году / Фото Getty Images

7 лет спустя Трамп так же нагло оскорбляет лидеров мира (вообще-то своих союзников и партнеров), презирает гостеприимство премьер-министра Канады и фактически просто похищает время у лидеров свободного мира. Это откровенное пренебрежение и четкий сигнал, что дальше нужно планировать собственные действия без США. А Трамп, если захочет, пусть формирует свое новое G7 с Россией, Китаем, КНДР и другими странами-париями, к авторитарным правителям которых он имеет нездоровое и неестественное влечение.