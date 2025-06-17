Американский лидер упомянул о санкциях против России во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Politico.

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Почему Трамп не вводит санкции против России

Президент США отреагировал на призывы Европы и Великобритании к решительным действиям из-за войны в Украине на саммите G7. "Пусть они сделают это первыми", – заявил он.

По мнению Трампа, санкции против России будут стоить Соединенным Штатам много денег и он призвал Европу "начать первыми".

Когда я ввожу санкции, это стоит США огромных денег – миллиарды и миллиарды долларов. Это не просто подписать документ. Санкции – это не такое легкое дело, это не улица с односторонним движением,

– заявил Трамп.

Американский лидер заявил, что хочет сосредоточиться на восстановлении заблокированных мирных переговоров, прежде чем прибегать к новым наказаниям против России.

Напомним, что Трамп досрочно покинул саммит G7, не встретившись с Зеленским, как ожидалось. Американский чиновник объяснил, что президент США передумал после того, как в текст заявления внесли определенные изменения. В нем, в частности, говорится о том, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие, а Израиль имеет право на самозащиту.