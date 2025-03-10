В ночь на 10 марта в Канаде выбрали временного преемника харизматичного премьера Джастина Трюдо. Им стал финансист и банкир Марк Карни. Предполагалось, что эта должность будет технической, но все изменили неслыханно наглые заявления президента США Трампа о "51-ом штате" и развязанная им "таможенная война" против Канады.
Поэтому задачей политика является не просто следить, чтобы чего не произошло до грядущих выборов. От Карни ждут мощного лидерства в очень непростые для нации времена. 24 Канал рассказывает биографию 24-го премьер-министра Канады Марка Карни.
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Биография Марка Карни
Марку Карни – 59 лет, он родился 15 марта 1965-го в Форт-Смите, городке в Северо-Западных Территориях Канады. Это очень суровый край, фактически – Арктика, в доказательство этого даже номерные знаки здесь напоминают формы белого медведя. И не случайно.
Отец Марка – Роберт Карни – был директором местной средней школы, а мать – домохозяйкой. Карни, как понятно из фамилии, имеет ирландские корни. Сейчас Марк имеет паспорт гражданина Ирландии в дополнение к канадскому и британскому, после быстрых политических изменений в карьере ему пришлось начать процедуру выхода из этих гражданств.
Также Карни ревностный католик и остается преданным христианству до сих пор.
Марк Карни в должности председателя Банка Канады проехался на собачьих упряжках перед началом встречи министров финансов G7 в Икалуити / Фото с X политика
Когда Марку было 6, семья переехали в один из крупнейших городов Канады – Эдмонтон, где было значительно больше вариантов и для детей (их в семье Карни было 4), и для взрослых (мать смогла продолжить обучение в местном университете, отец заинтересовался политикой и стал активистом Либеральной партии).
Марк Карни показал себя как умный парень – имел хорошие оценки в местной школе и поступил в престижный Гарвард, получив частичную стипендию. Здесь помогли и базовые скиллы любого канадца – умение играть в хоккей. В вузе Карни был членом хоккейной команды и играл на позиции вратаря, правда, не основного.
Увлечение хоккеем Марка Карни / Фото из личного архива политика
Марк Карни занимался и баскетболом / Фото Telegraph
Марк Карни сохранил свою любовь к спорту и сейчас. Он является фанатом клуба NHL "Эдмонтон Ойлерс", также он болеет за футбольный клуб "Эвертон" из английского Ливерпуля и участвует в марафонах – в частности, в 2015 году пробежал Лондонский марафон за 03:45:22, что является очень приличным для любителя результатом.
В 1988-м Карни с отличием окончил Гарвард и получил степень бакалавра в области экономики. Далее Марк Карни переезжает в не менее престижный британский Оксфорд, где получает диплом магистра, а впоследствии доктора наук.
В Оксфорде Марк Карни нашел свою "вторую половинку". Его избранницей стала британка Диана Фокс. Она также экономистка, ее специализация – развивающиеся страны. Пара поженилась в июле 1994 года, когда он заканчивал свою докторскую диссертацию. Супруги имеют 4 детей.
Марк Карни с женой / Фото с Х политика
Дипломы ведущих вузов мира открыли для Марка Карни дорогу к незаурядной карьере. Он получил должность в одном из крупнейших инвестиционных банков мира – знаменитом Goldman Sachs и работал в Бостоне, Лондоне, Нью-Йорке, Токио и Торонто.
За 13 лет в Goldman Sachs Марк Карни дорос из молодого и перспективного "белого воротничка" до:
- сопредседателя отдела суверенных рисков,
- исполнительного директора по вопросам рынков долгового капитала, развивающихся рынков,
- управляющего директора по вопросам инвестиционного банкинга.
Постепенно канадец получил репутацию человека, который решает непростые вопросы. Так, он работал над трансформацией Южной Африки после свержения режима апартеида и ее возвращением в цивилизованный мир. Кроме того, Карни помогал тогда еще не путинской России преодолеть последствия мирового экономического кризиса 1998-го.
В 2003 году Карни оставил Goldman Sachs и перешел в государственный сектор в качестве заместителя председателя правления Банка Канады. Через год Марк Карни начал работать в канадском Минфине и координировал государственные инвестиции в прибыльные трасты.
Председатель Центробанков Канады и Великобритании
В октябре 2007 года Карни был назначен председателем Банка Канады и стал самым молодым председателем центрального банка среди стран G8 (ныне – G7, тогда в состав этой неформальной, но влиятельной организации входила также Россия). Это совпало с новым глобальным экономическим кризисом, последствия которого Канада преодолевала уже фактически под его руководством.
Со своей задачей Марк Карни успешно справился. В отличие от коллег по G7, Карни наоборот предложил снизить учетную ставку и сделать кредиты "дешевыми". Это поддержало средний класс и вернуло доверие канадцев к государству. Это все позволило Канаде быстро преодолеть кризис, избежать "обнищания" и перейти к восстановлению экономики самыми быстрыми среди стран G7 темпами.
Марк Карни / Фото Cole Burston / The New York Times
За свою несколько рискованную, но вполне успешную политику по преодолению кризиса, Марк Карни получил должное признание – его внесли в престижные рейтинги Топ 100 от журнала Time (2010), Топ 50 от Financial Times (2010), также журнал Reader's Digest в 2011 году назвал Карни "Выбором редактора в номинации "Самый надежный канадец", а в 2012-м журнал Euromoney назвал Карни лучшим "Председателем центрального банка".
Тогда же Карни получил предложение стать министром финансов в правительстве Консерваторов, но банкир отказался от политической карьеры.
- Опыт Карни заинтересовал другие страны. 4 ноября 2011 года канадец был назначен председателем Базельского совета по финансовой стабильности, координирующего международные органы финансового регулирования, а в 2012-м он получил он предложение возглавить Центробанк Великобритании.
- 1 июля 2013 года Марк Карни приступил к обязанностям, став первым не британцем на этом посту с момента основания Банка Англии в 1694-м году.
- Именно под руководством Карни Соединенное Королевство выходило из ЕС и опыт канадца стал необходимым для того, чтобы Брекзит состоялся без катастроф.
С задачей быть оператором Брекзита Марк Карни отлично справился. При этом канадец приложил руку к тому, чтобы помимо Брекзита не состоялся "Скотзит" (выход Шотландии из состава Великобритании). Председатель Центробанка занял жесткую позицию и четко дал понять, что в случае успеха шотландского референдума о независимости, Шотландия не сможет рассчитывать на то, чтобы оставить фунт стерлинга своей полноценной валютой без передачи некоторых полномочий Великобритании.
В 2018 году глава Банка Англии Марк Карни жестко раскритиковал тарифный шантаж Трампа, который тот пытался применять против Канады, справедливо указывая, что он повредит мировой экономике и самим США.
Кроме того, Карни в 2020-м году в Давосе поддержал историческую речь экоактивистки Греты Тунберг, чьи заявления прямо противоречат всему, что делал Трамп. Теперь Карни сможет оппонировать Трампу уже как премьер-министр Канады.
Также на каденцию Карни пришелся старт пандемии COVID-19, что окончательно закрепило за банкиром статус элитного кризисного менеджера. С таким резюме канадец снова попробовал себя в частном секторе и в октябре 2020-го стал вице-президентом крупной американо-канадской инвестиционной компании Brookfield Asset Management.
Кроме того, Марк Карни стал специальным посланником ООН по вопросам климата и финансов, а позже – советником премьер-министра Канады Джастина Трюдо как эксперт по безболезненному "зеленому переходу" экономики. Осенью 2024 года Карни стал главным экономическим советником Либеральной партии Канады и председателем Либеральной рабочей группы по вопросам экономического роста.
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Кризис 2024 года и противостояние Трампу
Именно в этом статусе банкир встретил политический кризис декабря 2024-го, что привело к падению Джастина Трюдо и его сенсационному "уходу на пенсию".
Трюдо не смог сдержать слез во время прощальной речи / Фото Cole Burston / The New York Times
Ко всему добавился фактор Трампа. Президент США сделал серию хамских заявлений и поставил под сомнение сам суверенитет Канады как независимого государства. В этой ситуации в стране возник так называемый эффект сплочения вокруг флага и правящая Либеральная партия получила второй шанс.
Есть кто-то, кто пытается ослабить нашу экономику... Он нападает на канадских рабочих, семьи и бизнес. Мы не можем позволить ему добиться успеха. Это не будет бизнес как всегда. Нам придется делать вещи, которые мы не могли себе представить раньше, с такой скоростью, которую мы не считали возможной,
– Марк Карни на съезде Либеральной партии после объявления своей победы 10 марта 2025 года принимает вызов Трампа и ответственность.
Трюдо, который в январе 2025 года объявил о собственной пенсии, возглавить это движение не мог, зато на это имеет полное право его преемник. Выборы нового председателя Либеральной партии состоялись в ночь на 10 марта. На них с огромным отрывом от украинки и своей кумы Христи Фриланд победил Марк Карни. Результат 85,9% – это даже больше, чем когда-либо имел Джастин Трюдо.
Такую блестящую победу Карни (человеку без реального политического опыта) обеспечили репутация правой руки Трюдо и его преемника (как бы ни было странно еще несколько месяцев назад), а также успешная история прохождения Карни многочисленных экономических проблем. А именно они впереди у страны кленового листа. Поэтому довериться в такой ситуации профессионалу – вполне логичный шаг.
Американцы хотят наши ресурсы, воду, землю, страну. Но Канада – не Америка и ни при каких обстоятельствах ею не станет,
– жестко заявил Карни.
Мощная речь Карни: смотрите видео
Карни уже успел прагматично пообещать временно отказаться от курса на тотальный "зеленый переход", чтобы иметь возможность отплатить Трампу по схеме "доллар за доллар" и сделать больно не только Трампу, но и опрометчивым американским избирателям, которые привели безответственного трикстера в Белый дом.
Что Карни говорил об Украине
Марк Карни поддерживает Украину и ее желание вступить в ряды ЕС и НАТО. В своем аккаунте на X 1 марта он разместил пост, где благодарил Канаду за оказание помощи и принятие 300 тысяч беженцев. Сказал, что Канада "восхищается смелостью президента Зеленского и украинского народа и является верным союзником".
В течение трех лет народ Украины с необычайным мужеством боролся против жестокого и неоправданного вторжения России. Только он имеет право определять, что является наилучшим для его долгосрочной безопасности. Канада поддерживает Украину. Слава Украине!
– написал Марк Карни в годовщину полномасштабного вторжения российских войск в Украину 24 февраля 2025 года.
На посту лидера страны, добавил Карни, он "будет гарантировать, что Канада и дальше непоколебимо будет стоять с Украиной в защите свободы от российской агрессии".