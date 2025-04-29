По данным крупных канадских вещателей CBC и CTV News, победу на выборах одерживает Либеральная партия Марка Карни. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Sky News.

К теме Выборы в Канаде: премьер обещает противостоять Трампу и выделить миллиарды на оборону

Либеральная партия Карни одержала победу

Карни победил лидера Консервативной партии Пьера Пуальевра. После отставки Трюдо первый занял должность премьер-министра.

Однако пока рано говорить о том, сформируют ли либералы правительство большинства. Ведь партия пока не обеспечила себе 172 избирательных округа, необходимые для этого. По данным CBS? национального общественного вещателя, либералы получат большинство из 343 мест в парламенте.