Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The New York Times.

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Какую позицию продемонстрировала Канада

По словам канадского премьера, период, когда США взяли на себя роль глобального экономического лидера, создавали альянсы, основанные на доверии и взаимном уважении и отстаивали свободный и открытый обмен товарами и услугами, закончился.

Марк Карни добавил, что "хоть это и трагедия, однако это также новая реальность". Он сказал, что попытается собрать коалицию "стран-единомышленников", которые будут искать альтернативу.

Если Соединенные Штаты больше не хотят быть лидером, Канада это сделает,

– заявил премьер-министр Канады.

Напомним, накануне Дональд Трамп ввел пошлины на импорт в США автомобилей производства других стран, что задело и Канаду. Вероятно, подобные действия Вашингтона нанесут сильный удар по канадской автомобильной промышленности.

В ответ Канада сапроваживает 25-процентную пошлину на автомобили из США. Тарифы будут касаться транспортных средств и автозапчастей вне соглашения о свободной торговле. В то же время Мексику соответствующие меры не затронут.