Соответствующее заявление американский президент сделал в своей соцсети Truth Social, пишет 24 Канал. Он выделил то, что у них обоих сходные мысли по поводу ряда вопросов.

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Как Трамп прокомментировал разговор

Разговор с новым канадским премьером, по словам Дональда Трампа, был "чрезвычайно продуктивным". Американский президент считает, что они оба "сходятся во многих вопросах". Также он анонсировал встречу с Марком Карни.

Мы встретимся сразу после предстоящих выборов в Канаде, чтобы поработать над политическими, деловыми и другими составляющими, которые в конечном итоге будут полезными как для Соединенных Штатов Америки, так и для Канады,

– написал он.

Интересно, что ранее Марк Карни сделал заявление, что его правительство сохранит пошлины для США. Он также критически оценивал деятельность Трампа, заявив, что тот атакует канадские семьи, рабочих и предприятия, и Оттава не позволит ему достичь успеха.

Кроме того, новоизбранный премьер неоднократно подчеркивал, что Канада никогда не станет частью США и заявлял, что ожидает уважения от Соединенных Штатов к его стране, надеясь на сотрудничество с администрацией Дональда Трампа.

Заметим также, что сам Дональд Трамп еще недавно назвал Канаду "одной из самых мерзких стран", с которыми он когда-либо имел дело, из-за представителей бывшего премьера Джастина Трюдо и якобы больших тарифов.