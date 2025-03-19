Об этом он заявил в интервью для Fox News во вторник, 18 марта, передает 24 Канал. Он в очередной раз повторил свои утверждения о том, что Канада "должна стать 51-м штатом".

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Что заявил Трамп о Канаде

Дональд Трамп раскритиковал Канаду как торгового партнера.

Они взимают огромные тарифы. Когда я ездил по разным местам в Айове, в Небраске, они всегда жаловались на Канаду, как их обдирают...У нас очень большой дефицит с Канадой,

– заявил он.

Президент США сказал, что "имел дело со многими странами", и Канада – якобы "одна из самых мерзких" из них. Также он раскритиковал представителей бывшего премьер-министра Канады Джастина Трюдо, обвинив их.

Дональд Трам назвал их "мерзкими" и отметил, что "они никогда не говорили правду". В то же время американский президент добавил, что ему легче иметь дело с представителями Либеральной партии Канады, а не с консерваторами.

Напомним, недавно новоизбранный лидер Либеральной партии Марк Карни принял присягу и официально возглавил правительство Канады после отставки Джастина Трюдо. Известно, что он поддерживает Украину и ее желание вступить в ряды ЕС и НАТО.