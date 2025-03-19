Про це він заявив в інтерв'ю для Fox News у вівторок, 18 березня, передає 24 Канал. Він вкотре повторив свої твердження про те, що Канада "повинна стати 51-м штатом".

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Що заявив Трамп про Канаду

Дональд Трамп розкритикував Канаду як торгівельного партнера.

Вони стягують величезні тарифи. Коли я їздив по різних місцях в Айові, в Небрасці, вони завжди скаржилися на Канаду, як їх обдирають...В нас дуже великий дефіцит із Канадою,

– заявив він.

Президент США сказав, що "мав справу з багатьма країнами", і Канада – нібито "одна з наймерзенніших" з них. Також він розкритикував представників колишнього прем’єр-міністра Канади Джастіна Трюдо, звинувативши їх.

Дональд Трам назвав їх "мерзенними" і зазначив, що "вони ніколи не говорили правду". Водночас американський президент додав, що йому легше мати справу з представниками Ліберальної партії Канади, а не з консерваторами.

Нагадаємо, нещодавно новообраний лідер Ліберальної партії Марк Карні склав присягу та офіційно очолив уряд Канади після відставки Джастіна Трюдо. Відомо, що він підтримує Україну та її бажання вступити до лав ЄС і НАТО.