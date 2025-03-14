Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Дональда Трампа під час пресконференції у Білому домі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

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Що цього разу Трамп сказав про Канаду

Дональд Трамп заявив, що, мовляв, Сполучені Штати витрачають на "субсидування Канади" суму у 200 мільярдів доларів на рік. Глава Білого дому підкреслив, що "не збирається прогинатися" у питанні 25% тарифів на імпорт сталі та алюмінію, пообіцявши, що будь-які економічні збої, які виникнуть у результаті цього "не займуть багато часу".

Ні, я не збираюся прогинатися ні у питанні алюмінію, ні сталі, ні машин. Ми не збираємося прогинатися. Нас обдирали як країну протягом багатьох, багатьох років,

– заявив Трамп.

Він також знову висловив бажання приєднати Канаду до США як 51-й штат.

"Я люблю Канаду, у мене багато друзів звідти. Але США не можуть субсидувати її. Нам не потрібні їхні авто, енергія, деревина. Нам не потрібно нічого, що вони дають", – сказав президент США.

Дональд Трамп також вважає, що Канада лише може "нормально функціонувати як штат". На думку президента США, це був би "один із найвеличніших штатів", а кордон між обома країнами – "штучно проведена лінія, яка не має сенсу".

Трамп також розмріявся та сказав, що спільна країна США і Канади "була б найнеймовірнішою" та "однією з наших найбільших держав".

До слова, раніше Дональд Трамп ввів 25% мита проти Канади на сталь та алюміній. Президент США хотів ввести 50% тарифи, але знизив їх після поступок Оттави.