Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Дональда Трампа во время пресс-конференции в Белом доме с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте.

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Что на этот раз Трамп сказал о Канаде

Дональд Трамп заявил, что, мол, Соединенные Штаты тратят на "субсидирование Канады" сумму в 200 миллиардов долларов в год. Глава Белого дома подчеркнул, что "не собирается прогибаться" в вопросе 25% тарифов на импорт стали и алюминия, пообещав, что любые экономические сбои, которые возникнут в результате этого "не займут много времени".

Нет, я не собираюсь прогибаться ни в вопросе алюминия, ни стали, ни машин. Мы не собираемся прогибаться. Нас обдирали как страну в течение многих, многих лет,

– заявил Трамп.

Он также вновь выразил желание присоединить Канаду к США как 51-й штат.

"Я люблю Канаду, у меня много друзей оттуда. Но США не могут субсидировать ее. Нам не нужны их авто, энергия, древесина. Нам не нужно ничего, что они дают", – сказал президент США.

Дональд Трамп также считает, что Канада только может "нормально функционировать как штат". По мнению президента США, это был бы "один из величайших штатов", а граница между обеими странами – "искусственно проведенная линия, которая не имеет смысла".

Трамп также размечтался и сказал, что совместная страна США и Канады "была бы самой невероятной" и "одним из наших крупнейших государств".

К слову, ранее Дональд Трамп ввел 25% пошлины против Канады на сталь и алюминий. Президент США хотел ввести 50% тарифы, но снизил их после уступок Оттавы.