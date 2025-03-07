Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на материал The New York Times.

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Почему Трамп хочет пересмотреть соглашение о границе с Канадой

После того, как президент Трамп ввел пошлины в отношении Канады, премьер-министр Джастин Трюдо сделал чрезвычайное заявление. Он отметил, что оправдание, что тарифы якобы будут сдерживать контрабанду фентанила абсолютно фальшивое, неоправданное и лживое.

Он (Дональд Трамп – 24 Канал) хочет увидеть полный коллапс канадской экономики, потому что это облегчит аннексию,

– добавил Трюдо.

4 источника The New York Times рассказали, что во время телефонных звонков в начале февраля президент Трамп изложил длинный список претензий, которые он имел относительно торговых отношений между США и Канадой, включая молочным сектором Канады, трудности, с которыми сталкиваются американские банки при ведении бизнеса в Канаде, и канадские налоги на потребление, которые президент США считает несправедливыми, поскольку они делают американские товары дороже.

Кроме того, Трамп сказал Трюдо, что больше не верит в действительность договора, который демаркирует границу между двумя странами, и что он хочет пересмотреть границу. Больше объяснений американский лидер не давал.

Договор о границе, о котором упоминал господин Трамп, был заключен в 1908 году и оборудовал международную границу между Канадой, которая тогда была британским доминионом, и Соединенными Штатами.

"Трамп также упомянул о пересмотре совместного использования озер и рек между двумя нациями, что регулируется рядом договоров, и это тема, которой он интересовался в прошлом", – говорится в материале.

Канадские официальные лица восприняли комментарии Дональда Трампа серьезно, не в последнюю очередь потому, что он уже публично заявил, что хочет "поставить Канаду на колени".

В то же время канадские чиновники не считают угрозы администрации Трампа пустыми: они видят новую норму, когда говорится о Соединенных Штатах.