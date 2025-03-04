Сегодня, 4 марта, премьер-министр Канады выступил на пресс-конференции относительно тарифов на американские товары. Об этом сообщает "Европейская правда", передает 24 Канал.

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Что известно о планах Трампа

Прежде всего Трюдо опроверг утверждение президента США о том, что в Канаде не функционирует ни один американский банк. По словам премьера, на территории страны действуют 16 банков США с активами около 113 миллиардов долларов.

Он считает оправдание наложенных Вашингтоном тарифов кризисом фентанила – "полностью фальшивыми, полностью необоснованными, полностью ложными".

Мы должны вернуться к тому, что он (Трамп – 24 Канал) неоднократно говорил, что он хочет увидеть полный крах канадской экономики, потому что так будет легче аннексировать нас,

– подчеркнул Трюдо.

И добавил – его страна "никогда не станет 51-м штатом" США, но политика Трампа все же может нанести вред экономике. Поэтому Канада в ответ вводит 25% пошлины на американские товары и планирует пожаловаться во Всемирную торговую организацию.

Но он (Трамп – 24 Канал) быстро узнает, как и американские семьи узнают, что это повредит людям по обе стороны границы. Американцы потеряют работу, они будут платить больше за продукты, за газ, за автомобили, за дома, потому что мы всегда добивались лучших результатов, когда работали вместе,

– подытожил премьер.

К слову, он также пообещал продолжать поддержку Украины в противостоянии российской агрессии. Трюдо критикует США за их политику сближения с Россией и "умиротворение Владимира Путина".