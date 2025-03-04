Канада в ответ вводит 25% пошлины на американские товары на сумму 155 миллиардов долларов, сообщили во вторник, 4 марта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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Как Трюдо отреагировал на пошлины

Комментируя решение США, Джастин Трюдо сообщил, что нет "абсолютно ни одного оправдания или необходимости" для пошлин, которые Вашингтон наложил на Канаду, и которые вступили в силу сегодня. В ответ Оттава немедленно вводит таможенные пошлины на товары США на сумму 30 миллиардов долларов.

На остальные товары на сумму 125 миллиардов долларов введут через 21 день. По его словам, зеркальные пошлины Канады на американские товары будут оставаться в силе, пока США не отменит введенные тарифы, подчеркнув, что канадцы "умные и вежливые", но готовы бороться.

США начали торговую войну против Канады, своего ближайшего партнера и союзника, их ближайшего друга. В то же время они говорят о позитивном сотрудничестве с Россией, успокаивая Владимира Путина – лживого убийцу диктатора. Сделайте так, чтобы это имело смысл,

– заявил канадский премьер.

Также Джастин Трюдо заявил, что из-за введения новых тарифов собирается пожаловаться на США во Всемирную торговую организацию и через USMCA (Соглашение о свободной торговле между Соединенными Штатами, Мексикой и Канадой – 24 Канал). Он и обратился к Дональду Трампу.

"За восемь лет, что мы с вами работаем вместе, мы сделали многое. Мы подписали историческое соглашение, которое создало рекордные рабочие места и способствовало экономическому росту в обеих странах. Мы сделали большие дела вместе", – подчеркнул он, призвав к продолжению сотрудничества.

К слову, на фоне введения пошлин и против Мексики, президент страны Клаудия Шейнбаум заявила, что в конце недели объявит американские товары, к которым будут применяться новые тарифы пошлин. В частности, Шейнбаум отвергла "фактологический бюллетень", опубликованный Белым домом США.