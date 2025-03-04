Пошлины от Мексики для США

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявила, что в конце недели объявит американские товары, к которым будут применять новые тарифы пошлин, пишет 24 Канал со ссылкой на AP.

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В частности Шейнбаум отвергла "фактологический бюллетень", опубликованный Белым домом США. В нем говорилось о том, что мексиканские наркоторговцы продолжают свою работу из-за "невыносимых отношений с правительством Мексики".

Клаудия Шейнбаум назвала это "оскорблением и клеветой". Кроме того, она перечислила достижения своей администрации в борьбе против наркокартелей Мексики.

Невозможно представить, что они не думают о вреде, который это решение нанесет гражданам и бизнесу США из-за роста цен на товары, произведенные в нашей стране. А также о вреде, который возникнет из-за сокращения рабочих мест в обеих странах. Никто не выиграет от этого решения,

– сказала Шейнбаум.

Важно! Президент также добавила, что тарифы, которыми Мексика ответит, "ни в коем случае не имеют целью начать экономическую или коммерческую конфронтацию".

Что планирует делать Канада в отношении американских пошлин

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо был более категоричным и заявил, что ответит немедленными 25% пошлинами на американский импорт на сумму 30 миллиардов канадских долларов. Пошлины будут охватывать американские пиво, вино, бурбон, бытовую технику и апельсиновый сок.

Обратите внимание! Если указ Дональда Трампа останется в силе через 21 день, то Канада расширит повышенные пошлины на импорт еще на сумму 125 миллиардов канадских долларов.